Olimpia Milano-Virtus Bologna | gli highlights di gara-3

In una sfida emozionante tra due giganti del basket italiano, la Virtus Bologna sferra un colpo decisivo battendo l’Olimpia Milano per 78-68 in gara-3 dei playoff di LBA. Cordinier e Shengelia emergono come eroi, trascinando la squadra ospite in un’impresa memorabile al Forum di Assago. Un risultato che può rivoluzionare le sorti della serie: ecco gli highlights di questa partita indimenticabile.

In gara-3 dei playoff di LBA, la Virtus Bologna firma l’impresa e batte l’Olimpia Milano: 78-68 a favore della squadra ospite. Cordinier e Shengelia i due protagonisti che sbancano così il Forum di Assago. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Olimpia Milano-Virtus Bologna: gli highlights di gara-3

In questa notizia si parla di: Olimpia Milano Virtus Bologna

Olimpia Milano supera Scafati 100-72: Causeur rientra, Nebo brilla - L'Olimpia Milano si impone con autorità su Scafati, chiudendo la partita con un netto 100-72. La squadra accoglie il ritorno del francese Causeur, autore di 8 punti in 19 minuti, dopo un lungo infortunio.

Bologna espugna Milano in gara 3 La Virtus batte l'Olimpia 68-78 e porta la serie sul 2-1 in proprio favore Appuntamento alla gara 4 delle semifinali playoff, sabato sera alle 20:45 su #DAZN Partecipa alla discussione

#GameDay Playoff LBA Serie A ? Semifinale, Gara 3 Olimpia Milano-Virtus Bologna (1-1) Unipol Forum ? 20:45 DMAX, Eurosport 2 DAZN, Discovery+ Radio Nettuno Bologna Uno Partecipa alla discussione

LBA - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: diretta 3Q 48-50 28' - OLIMPIA MILANO vs VIRTUS BOLOGNA - DIRETTA TESTUALE 3Q Live - Arresto e tiro Taylor con 9'43". Persa di Milano ai 5". Assist di Taylor per Shengelia, timeout Messina al 21' ... pianetabasket.com scrive

LBA - Olimpia Milano vs Virtus Bologna: diretta 4Q 60-66 35' timeout Messina - OLIMPIA MILANO vs VIRTUS BOLOGNA - DIRETTA TESTUALE 4Q Live - Tonut fa l'esordio nella serie. Taylor regala due facili a Shengelia 54-56 al 31'. Tripla di Brooks con 8'49" ... Scrive pianetabasket.com

Olimpia Milano-Virtus Bologna, gara-3 semifinali playoff LIVE, diretta scritta e aggiornamenti in tempo reale - BASKET, SERIE A - EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna si incrociano per gara-3 delle semifinali, la prima sul parquet del Forum di Assago dopo ... Scrive eurosport.it