Olimpia Milano | il cuore Virtus espugna il Forum

Olimpia Milano, sul loro campo, si svela ancora una volta vulnerabile di fronte a una Virtus Bologna determinata e coraggiosa. La partita, ricca di emozioni e colpi di scena, mette in luce le difficoltà dell'Olimpia nel superare gli ostacoli più impegnativi. Con un cuore enorme e una strategia impeccabile, la Virtus dimostra di essere una forza da rispettare. La sfida tra queste due grandi rivali continuerà a infiammare i tifosi e a scrivere nuovi capitoli di questa appassionante rivalità .

Milano - Ancora una volta, davanti ad una partita da vincere, l’Olimpia si ferma davanti all’ostacolo mostrandosi timida e impaurita. La Virtus Bologna espugna il Forum 68-78 mostrando un cuore enorme, andando oltre alle assenze di Clyburn e Polonara che, paradossalmente l’hanno resa ancora più leggera nello spirito. Milano annega senza mai riuscire a spingere in contropiede, stritolata dalla difesa bolognese che non le fa mai prendere ritmo. I quintetti atipici di Milano non trovano i vantaggi sperati, l’Armani si aggrappa solo a Mirotic (21 punti, 6 rimbalzi, 30 di valutazione), ma predica nel deserto ed è troppo poco con meno di 70 punti segnati di squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano: il cuore Virtus espugna il Forum

