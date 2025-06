Oklahoma City contro Indianapolis grandi squadre e piccoli mercati | le Finals delle Cenerentole

Oklahoma City e Indianapolis, due grandi squadre provenienti da mercati meno tradizionali, si preparano a scrivere una pagina storica delle Finals. La sfida tra Pacers e Thunder promette emozioni autentiche, con entrambe le formazioni alla loro prima volta in finale. Non sarà un classico Lakers-Celtics, ma la passione e il talento di queste “cenerentole” dimostrano che il sogno NBA può nascere ovunque. Chi avrà la meglio? La corsa verso il titolo sta per iniziare.

