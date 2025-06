Ok definitivo al Decreto Sicurezza Case più protette la sinistra strepita

Il Senato ha dato il via libera al nuovo decreto sicurezza, un passo deciso per rafforzare le tutele dei proprietari e degli agenti impegnati nella lotta contro l'illegalità. Mentre la sinistra manifesta dissenso e proteste, la legge promette di contrastare borseggiatrici e truffatori agli anziani. Intanto, nel carcere di Genova, le tensioni esplodono in violente risse. Scopri i dettagli di una normativa destinata a cambiare il volto della sicurezza in Italia.

Il Senato approva la legge che prevede maggiori tutele per i proprietari vittime di occupazioni abusive e per gli agenti. Stretta su borseggiatrici e truffe agli anziani. L’opposizione si butta per terra e grida allo scandalo.. Quattro agenti feriti e celle devastate nel carcere di Genova. Le violenze sarebbero state originate da un regolamento di conti interno dopo lo stupro di un galeotto.. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Ok definitivo al Decreto Sicurezza. Case più protette, la sinistra strepita

Articoli recenti che potrebbero piacerti

Cittadinanza, ok definitivo della Camera al decreto. Stretta sugli avi, novità per i minori stranieri apolidi - La Camera ha approvato definitivamente il decreto sulla cittadinanza, introducendo nuove restrizioni per ottenere il passaporto italiano, specialmente per i minori stranieri e apolidi con avi italiani.

Segui queste discussioni su X

Ok definitivo al Decreto Sicurezza Case più protette, la sinistra strepita Il Senato approva la legge che prevede maggiori tutele per i proprietari vittime di occupazioni abusive e per gli agenti. Stretta su borseggiatrici e truffe agli anziani. L’opposizione si butta pe Partecipa alla discussione

? Approvato il Decreto Sicurezza: il Senato dà il via libera definitivo al testo che cambia norme su occupazioni, cannabis light, proteste e tutela degli agenti. Scopri cosa prevede. #decretoSicurezza Partecipa alla discussione

Ne parlano su altre fonti

Polizia, manifestazioni, CBD e molto altro: cosa dice il nuovo decreto sicurezza