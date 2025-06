Ok al Peba in commissione si discute sui vincoli nel centro | Vescovo disperato in cattedrale si può fare poco

Il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche approvato in terza commissione segna un passo decisivo verso città più inclusive e accessibili. Nonostante i vincoli e le sfide sui territori, questa iniziativa rappresenta un impegno concreto per migliorare la qualità della vita di tutti, specialmente delle persone con disabilità. Un documento ambizioso, che sostituirà le vecchie norme del 2008, e che promette di trasformare il nostro vivere quotidiano.

Il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche passa con voto unanime in terza commissione. Il documento redatto dall'amministrazione andrà a sostituire le precedenti norme redatte nel 2008 dal governo Gabbianelli. Un insieme di tavole e intenti che individuano gli interventi.

