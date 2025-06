Oiza Q Obasuyi | La cittadinanza salva la vita Sì ai referendum

Oiza Q. Obasuyi, giovane dottoranda in sociologia e attivista, ci invita a riflettere sul potere della cittadinanza come strumento di salvezza e cambiamento. Con il suo nuovo libro, "Lo sfruttamento della razza", mette in luce le radici profonde della discriminazione e l'importanza di partecipare ai referendum per difendere i diritti umani. Perché, in un mondo complesso, la cittadinanza può davvero fare la differenza: sì ai referendum, sì alla solidarietà e alla giustizia.

Oiza Q. Obasuyi è dottoranda in sociologia all'università di Bologna e attivista per i diritti umani. Ha appena pubblicato per DeriveApprodi Lo sfruttamento della razza, unendo i puntini della discriminazione

Il razzismo è ancora un problema nella nostra società? Con Oiza Q. Obasuyi