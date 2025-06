Oikyweb formazione sicurezza e stabilità la ricetta per una crescita sostenibile

In un mondo in continuo cambiamento, Oikyweb dimostra che investire in formazione, sicurezza e stabilità è la chiave per una crescita sostenibile e duratura. Con un focus innovativo nel settore del delivery domestico, questa azienda punta a rafforzare il proprio futuro e quello delle aziende partner. La ricetta di Oikyweb si basa su un impegno concreto verso il benessere del personale e la solidità dell’intera filiera, assicurando un domani più stabile e prospero.

(Adnkronos) – Formazione, sicurezza e stabilità è questa la ricetta di Oikyweb, azienda del settore home delivery, per una crescita sostenibile. "Investire nella formazione e nella sicurezza del personale – precisa Raffaele Ghedini, economista e presidente di Oikyweb – è essenziale per assicurare un futuro sostenibile per tutte le aziende che operano nella filiera.

