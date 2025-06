Officina killer a Fuscaldo vicino Cosenza rifiuti tossici abbandonati ovunque | scattano i sequestri

Un’eco di allarme si diffonde a Fuscaldo, vicino Cosenza, dove l’officina Killer diventa il centro di un’operazione di sequestro contro lo sversamento di rifiuti tossici abbandonati illegalmente. La Polizia Stradale di Paola ha agito prontamente, sequestrando materiali pericolosi e lanciando un forte segnale contro chi mette a rischio l’ambiente e la salute pubblica. La battaglia contro le violazioni ambientali non si ferma: la sicurezza è una priorità.

La Polizia Stradale di Paola ha sequestrato rifiuti pericolosi a Fuscaldo per violazioni ambientali in un'officina meccanica.

