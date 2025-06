Odontoiatria Il servizio non chiuderà

Grazie all’intervento del consigliere regionale Riccardo Pase, l’odontoiatria negli ospedali di Sesto e Cologno continuerà a garantire il suo servizio, grazie a una proroga dell’appalto in attesa di una nuova gara. Una notizia che rassicura i cittadini e dimostra come la mobilitazione abbia portato a risultati concreti, salvaguardando un settore fondamentale della salute pubblica. La tutela dei servizi sanitari è una priorità che non può essere trascurata.

"Il servizio resterà garantito grazie a una proroga dell’appalto nelle strutture di Sesto e Cusano, seppur nelle more di una nuova gara già in itinere". L’annuncio arriva dal consigliere regionale Riccardo Pase, membro della commissione Sanità, in merito all’annuncio della chiusura dell’ Odontoiatria all’ ospedale di Sesto e al poliambulatorio di Cologno. Chiusura prevista a settembre e che nelle scorse settimane aveva visto la mobilitazione degli stessi professionisti insieme ai sindacati (nella foto). La proroga non toccherà però Cologno. Gli spazi della Casa di comunità di via Boccaccio, ora occupati dal servizio, serviranno per il trasferimento del centro psicosociale, i cui locali attuali dovranno essere ristrutturati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Odontoiatria. Il servizio non chiuderà

