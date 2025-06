Ode al carciofo | il taglio Artichoke Cut ruba il posto al mitico Pixie

Ode al carciofo: il taglio artichoke conquista il mondo della bellezza, rubando il posto al mitico pixie. Dai trend più audaci a quelli più raffinati, le foglie di questa verdura diventano ispirazione per un nuovo stile di capelli audace, versatile e sorprendente. È il momento di abbracciare il cambiamento e lasciarsi conquistare da un look fresco e innovativo, capace di valorizzare ogni personalità. Ed ecco il nuovo taglio che sta rivoluzionando il panorama:

Dagli animali alle verdure, il salto è facile. Anche i tagli capelli sembrano adeguarsi a uno stile più veg. E così dopo i Wolf Cut e gli Octopus Cut, i Jellyfish e tanto amati Butterfly, i trend più amati si posano sulle foglie di un.carciofo. Per farle diventare, polpose e gustose e croccanti come sono, delle ciocche e delle fronde perfette di un nuovo taglio corto destinato a soppiantare per un periodo di tempo limitato ma importante, il classico Pixie Cut. Si tratta dell'Artichoke Cut. Il taglio carciofo (questa è la traduzione letterale del termine inglese) può far sorridere ma non è da prendere sotto gamba.

