Occupazione da 3 mesi e sgombero | ex studio dentistico trasformato in casa-tugurio

Da tre mesi, un ex studio dentistico nel cuore di Pesaro era diventato per due giovani tunisini una "casa" improvvisata. Tuttavia, il sogno di vivere senza permesso si è infranto con l'intervento delle forze dell'ordine, che ieri mattina hanno sgomberato l’immobile. La vicenda solleva ancora una volta il tema dell’emergenza abitativa e delle soluzioni possibili. Ma come può finire questa storia?

Pesaro, 5 giugno 2025 – Da tre mesi si erano abituati a chiamarla casa. Avevano occupato un ex studio odontotecnico nel cuore elegante del centro storico ma ieri mattina carabinieri e polizia locale hanno fatto un blitz in via Gavardini, al piano terra del civico 2729, denunciando due giovani tunisini di 23 e 24 anni, che lo avevano occupato abusivamente. I due abitavano lì da marzo insieme a un terzo connazionale che non è stato identificato. Sono rimasti invisibili e sottotraccia per tre mesi, circondati dai simboli del potere, della cultura e dell'identità cittadina. Nessuno li vedeva. Fuori la città vetrina.

