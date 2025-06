Nuvole sul primo quadrimestre Meno arrivi e pernottamenti

Il primo quadrimestre del 2025 si presenta con nuvole all’orizzonte per il turismo in Emilia-Romagna. Meno arrivi e pernottamenti rispetto allo scorso anno segnalano un quadro incerto, con gli stranieri che cercano di sostenere il comparto mentre gli italiani diminuiscono le loro vacanze. La provincia di Forlì-Cesena, come molte altre, deve affrontare questa sfida per rilanciare un settore strategico, fondamentale per l’economia locale.

E' negativo il bilancio del turismo nel primo quadrimestre del 2025. Dal 1° gennaio al 30 aprile, i numeri indicano infatti che ci sono stati meno arrivi e meno pernottamenti rispetto ai primi quattro mesi dello scorso anno, con i turisti stranieri che in parte aiutano il comparto, mentre i vacanzieri italiani sono in flessione. È quanto emerge dai dati ufficiali pubblicati dalla regione Emilia-Romagna, dove la provincia di Forlì-Cesena nel suo complesso ha registrato 189.671 arrivi con un meno 9 percento secco, e 578.393 presenze (meno 2,8 percento). In riviera Cesenatico ha avuto 67.731 arrivi (meno 11,61 percento), e 271.

