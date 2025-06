Nutrie quanto ci costano Nella Bassa stimati 30mila esemplari

Nutrire o non nutrire? La presenza incontrollata di nutrie nella bassa provincia comporta un costo stimato di oltre 38.000 euro all’anno fino al 2027, senza contare i danni ambientali. Con circa 30.000 esemplari stimati e un piano regionale di controllo attivo, la sfida si fa sempre più urgente. La Regione Veneto ha siglato convenzioni con i Consorzi locali per l’abbattimento dei castorini, ma la domanda rimane: è questa la strada giusta per un equilibrio sostenibile?

