Nuovo Stadio Inter Sala | L’ambizione è realizzarlo per Euro 2032 E su San Siro…

Il sogno di un nuovo stomato per l’Inter prende forma: il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è espresso con entusiasmo sull’ambizione di realizzare un impianto moderno e all’avanguardia entro il 2032, possibilmente integrandolo con San Siro. Un progetto che punta a rinvigorire non solo la squadra, ma anche il cuore pulsante della città. Sebbene la visione sia chiara, ci...

Nuovo Stadio Inter, le parole rilasciate a La Stampa dal sindaco di Milano Giuseppe Sala. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha recentemente formulato ai microfoni de La Stampa delle previsioni ambiziose riguardanti il futuro dello stadio di San Siro e dell’intera area circostante. Sala ha ribadito l’importanza e la necessità di dotare la città di un nuovo stadio per l’ Europeo del 2032. Sebbene la visione di Sala sia chiara, ci sono diverse sfide da affrontare. In primis, la necessità di coinvolgere i cittadini e garantire che le nuove strutture rispondano alle esigenze della comunità. LE PAROLE DI GIUSEPPE SALA – «In un nuovo stadio nell’area di San Siro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Nuovo Stadio Inter, Sala: «L’ambizione è realizzarlo per Euro 2032. E su San Siro…»

