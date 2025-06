Nuovo sciopero regionale dei treni in arrivo a luglio | viaggi a rischio per 23 ore

Preparatevi a un'estate all'insegna dell'incertezza: a luglio, un nuovo sciopero regionale dei treni metterà in stand-by i vostri spostamenti per ben 23 ore. Dopo il rinvio dal 15 giugno al 20 luglio, i viaggi tra Piemonte e Valle d'Aosta potrebbero subire notevoli disagi. Restate aggiornati e pianificate con anticipo, perché le rotte potrebbero essere più imprevedibili del solito.

Nuovo sciopero regionale dei treni in arrivo a luglio. L'agitazione, inizialmente in programma nella giornata di domenica 15 giugno è stata spostata al prossimo 20 luglio. Lo sciopero, che potrebbe coinvolgere i dipendenti di Trenitalia delle Regioni di Piemonte e Valle d'Aosta, è stato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Nuovo sciopero (regionale) dei treni in arrivo a luglio: viaggi a rischio per 23 ore

In questa notizia si parla di: Sciopero Luglio Regionale Treni

Poste in sciopero il 3 luglio per i salari - Il 3 luglio, i lavoratori di Poste Italiane incroceranno le braccia in uno sciopero nazionale indetto da Uil e Cgil.

Treni garantiti per lo sciopero del 6-7 luglio: l’elenco di Trenitalia, Italo e società regionali - Roma, 5 luglio 2024 - Si profila un weekend ... per regione in questa pagina, alla sezione “Treni regionali garantiti in caso di sciopero”. - Qui i servizi regionali garantiti da altre ... Lo riporta quotidiano.net

Sciopero 3 giugno treni e Poste: cancellazioni, orari e motivazioni dello stop - Martedì, dopo il ponte del weekend con il 2 giugno, si ferma il personale Rfi quello di Poste Italiane: l’impatto sul pagamento delle pensioni ... repubblica.it scrive

Treni garantiti per lo sciopero del 6-7 luglio: l’elenco di Trenitalia, Italo e società regionali - Lo sciopero inizierà sabato 6 luglio alle 21 e finirà domenica ... È possibile consultare i treni garantiti regione per regione in questa pagina, alla sezione “Treni regionali garantiti ... Riporta msn.com

Sciopero nazionale di Trenitalia il 13 luglio. Possibili disagi per chi viaggia