Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei | registrato anche una scossa da 3 2

Un nuovo sciame sismico scuote i Campi Flegrei, con una scossa di magnitudo 3.2 avvertita anche a Napoli. La regione si trova nuovamente sotto attenta osservazione, mentre gli esperti monitorano con cautela questa attività inaspettata. Rimanete aggiornati per scoprire come evolverà questa situazione e quali misure adottare per garantire la sicurezza di tutti.

Nuovo sciame sismico in atto nei Campi flegrei. Questa mattina, intorno alle 6.48, l’Ingv ha registrato anche una scossa da 3.2 di magnitudo a una profondità di 3 chilometri avvertita anche a Napoli. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuovo sciame sismico nei Campi Flegrei: registrato anche una scossa da 3.2

Scopri altri approfondimenti

Campi Flegrei, oggi nuovo terremoto: in corso sciame sismico - Oggi i Campi Flegrei sono nuovamente al centro dell'attenzione, con un sciame sismico in corso. Alle 14.

Segui queste discussioni su X

Campi Flegrei, nuovo sciame in corso. Scossa di magnitudo 2.0 alle 19.27 - L'epicentro del sisma rilevato dall'Istituto di Geofisica e Vulcanologia alla Solfatara, l'ipocentro a 2 chilometri di profondità @INGVterremoti @INGVvulcani @TgrRai Tweet live su X

Bradisismo, oggi lo sciame più intenso dallo scorso marzo https://rainews.it/tgr/campania/articoli/2025/05/bradisismo-la-terra-trema-di-nuovo-la-scossa-piu-forte-di-44-eff1931d-f3ac-401f-a65f-b38a6a7d6e53.html?wt_mc=2.www.tw.rainews24…. @TgrRai #Te Tweet live su X

Terremoto ai Campi Flegrei, paura tra i residenti: Non ce la facciamo più a vivere con le scosse