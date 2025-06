Nuovo rettore fumata nera Reali candidato più votato ma al di sotto della soglia

Tra tensioni e aspettative, l’urna ha distinto i candidati ma ancora non ha scritto il nome del nuovo rettore. La comunità accademica, divisa tra Reali, Figini e Sibilla, si prepara a un’attesa che potrebbe prolungarsi, mentre alta è la partecipazione che testimonia l’importanza di questa scelta. La sfida si fa più avvincente: chi guiderà l’università nel prossimo sessennio? Restate sintonizzati, perché il verdetto finale sta per arrivare.

Fumata nera. Per conoscere il nome del rettore che guiderà l'Università nel sessennio 2025-2031 bisogna attendere. Dalle urne di ieri è emersa una comunità accademica spaccata tra i tre candidati: Alessandro Reali, Silvia Figini e Stefano Sibilla. Alta l'affluenza e la voglia di partecipazione: dei 2224 aventi diritto sono state 1896 le schede votate pari all'8 per cento. Per vincere al primo turno erano necessari 760 preferenze "pesanti" (non tutti i voti espressi hanno il medesimo valore), ma il candidato più votato, Alessandro Reali si è fermato a 619 pari al 32,6 per cento. Quarantotto anni, professore ordinario a tempo pieno di Scienza delle costruzioni del dipartimento di ingegneria civile e architettura, nella mail inviata alla vigilia del silenzio elettorale ha lanciato il proprio slogan: "Insieme si può".

