Nuovo nido Eurosia proseguono i lavori | investimento di 3 milioni e 800 mila euro

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori del nuovo nido d’infanzia nel quartiere Sant’Eurosia, un investimento di 3 milioni e 800 mila euro volto a migliorare i servizi per le famiglie. Il sopralluogo congiunto del Sindaco Michele Guerra, dell’Assessore Francesco De Vanna e dell’Assessora Caterina Bonetti ha evidenziato i progressi significativi raggiunti, rafforzando l’impegno della città nel garantire un futuro più sicuro e accogliente per i più piccoli. Il progetto si avvicina alla conclusione, promettendo una nuova importante risorsa educativa per la comunità.

