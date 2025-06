Nuovo minimo per lo spread Btp-Bund 95 nel giorno della Bce

In un contesto di grande attesa per la decisione della BCE, lo spread tra Btp e Bund tedesco tocca il suo nuovo minimo da marzo 2021, scendendo a 95 punti base. La flessione dei rendimenti dei bond dell'eurozona riflette la fiducia degli investitori in un possibile taglio dei tassi di interesse, previsto per oggi. Un segnale di stabilità che potrebbe influenzare positivamente i mercati e l'economia europea.

Avvio in calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco che apre a 95 punti base, in calo di oltre un punto base rispetto alla chiusura di ieri, nuovo minimo da marzo 2021. Nel giorno in cui la Bce dovrebbe tagliare per l'ottava volta in un anno i tassi di interesse, sono in flessione anche i rendimenti dei bond dell'eurozona, con quelli dei Btp che cedono oltre due punti base, al 3,46%.

