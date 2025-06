Nuovo logo per il Quirinale così il Colle punta al merchandising

Il Quirinale si prepara a rinnovare il suo look con un nuovo logo, pensato per il merchandising e la diffusione del simbolo del Colle. Un passo strategico che mira a consolidare l'immagine istituzionale e rendere più accessibile e popolare il patrimonio di storia e cultura che rappresenta. Come avviene in altri Paesi, questa iniziativa apre nuove frontiere di branding e coinvolgimento del pubblico. Il futuro del Colle si fa sempre più dinamico e coinvolgente.

(Adnkronos) – Presto il Quirinale avrà un altro logo, destinato alla produzione di gadget ma che non sostituirà l'originale. Tant'è che c'è già chi parla di una brandizzazione del Colle, sulla scia di quanto avviene a palazzo Madama e Montecitorio, negli Stati Uniti (basti pensare a tazze e t-shirt vendute dalla Casa Bianca) o in .

