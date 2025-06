Nuovo impianto Siad a Porto Marghera | un investimento di 50 milioni di euro

Il Gruppo Siad fa un passo deciso verso il futuro con un investimento di 50 milioni di euro a Porto Marghera, Venezia. La nuova struttura di Siad Macchine Impianti, prevista per il 2026, rivoluzionerà la produzione di impianti di frazionamento dell’aria di grandi dimensioni, aprendo nuove opportunità economiche e occupazionali. Questo progetto rappresenta un importante impulso allo sviluppo industriale e tecnologico della regione, consolidando il ruolo di leadership del gruppo nel settore internazionale.

Bergamo. Il Gruppo Siad investe 50 milioni per il nuovo stabilimento a Porto Marghera, in provincia di Venezia, di Siad Macchine Impianti (Siad MI), società che guida il settore Engineering del Gruppo. Il nuovo sito, che sarà ultimato nel 2026, è destinato alla produzione di Impianti di Frazionamento dell'Aria (ASU) di grandi dimensioni per i mercati internazionali. Impatto economico e occupazionale "Questo progetto – dichiara Bernardo Sestini, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Siad – dimostra la nostra fiducia nel sistema economico italiano ed europeo. L'investimento particolarmente importante, di circa 50 milioni di euro, avrà un impatto positivo sul valore aggiunto generato per tutta la filiera.