Nuovo horror di stephen king | data d’uscita e prime immagini

Preparatevi a immergervi in un nuovo orrore firmato Stephen King: “The Institute” sta per arrivare! MGM+ ha annunciato ufficialmente la data di uscita e condiviso le prime immagini di questa attesissima serie TV, ispirata al romanzo pubblicato nel 2019. Con suspense, mistero e un’atmosfera inquietante, “The Institute” promette di catturare e terrorizzare gli spettatori, portando l’universo kinghiano direttamente sul piccolo schermo. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli di questa nuova avventura horror.

annuncio ufficiale e dettagli sulla nuova serie tv di Stephen King, “The Institute”. Una recente comunicazione da parte di MGM+ ha svelato la data di uscita e il nuovo artwork della prossima produzione ispirata all’universo letterario di Stephen King. La serie, intitolata “The Institute”, rappresenta un adattamento del romanzo pubblicato nel 2019 e promette di portare sul piccolo schermo una trama ricca di suspense, mistero e elementi sovrannaturali. data di uscita e ambientazione della serie. Secondo le informazioni ufficiali, l’uscita della serie è prevista per il 13 luglio 2025. La narrazione si concentra sulla vicenda di Luke Ellis, un giovane genio che viene rapito e rinchiuso in un centro chiamato “The Institute”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Nuovo horror di stephen king: data d’uscita e prime immagini

In questa notizia si parla di: Stephen King Data Uscita

