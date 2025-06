Nuovo fallimento per Santanchè liquidata Ki Group Holding per debiti da 14 milioni

Nuovo colpo per Daniela Santanchè, con la liquidazione di Ki Group Holding Spa che si aggiunge alle difficoltà finanziarie della ministra del Turismo. Il tribunale di Milano ha infatti aperto la procedura fallimentare, portando a un’ulteriore crisi aziendale e mettendo in discussione la solidità del suo gruppo bio-food. Situazioni come questa rischiano di minare non solo l’immagine politica, ma anche la credibilità imprenditoriale della ministra. I...

Altri guai in vista per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, con il Tribunale fallimentare di Milano che ha aperto la procedura di liquidazione giudiziale, ovvero il vecchio fallimento, per un’altra delle società del gruppo del bio-food di proprietà della ministra. Si tratta di Ki Group Holding Spa, che ha accumulato debiti per oltre 1,4 milioni di euro con lo Stato e gli altri enti previdenziali. Nessun piano di salvataggio proposto. I legali della holding si erano rimessi alla decisione dei giudici, dopo che era stata fissata udienza per discutere “l’inammissibilità della domanda di accesso” al concordato in bianco e l’istanza di apertura della procedura fallimentare. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Nuovo fallimento per Santanchè, liquidata Ki Group Holding per debiti da 1,4 milioni

In questa notizia si parla di: Holding Fallimento Santanchè Group

Possibile fallimento per Ki Group Holding, ex società di Daniela Santanchè - Si profila un possibile fallimento per Kì Group Holding, ex società di Daniela Santanchè, nel contesto di un procedimento giudiziario a Milano.

KiGroup Partecipa alla discussione

I pm di Milano chiedono il fallimento di Ki Group-Bioera