Nuovo ds Juve arriverà e sarà scelto prima del Mondiale per Club! Svelato l’identikit della figura cercata da Comolli | ecco tutti i candidati Ultime

La Juventus si prepara a fare un grande colpo di mercato: il nuovo direttore sportivo sarà scelto prima del Mondiale per Club, in un'operazione strategica che mira a rinvigorire i bianconeri. Con Comolli e Chiellini in prima linea, l’identikit della figura desiderata prende forma, promettendo di portare esperienza, visione e leadership. Ma chi sono i candidati in corsa? Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti sul futuro dei campioni d’Italia.

Nuovo ds Juve, arriverà e sarà scelto prima del Mondiale per Club: tutti gli aggiornamenti sul futuro dei bianconeri. La Juve avrà un nuovo direttore sportivo dopo l’addio di Giuntoli. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, Comolli e Chiellini stanno lavorando per trovare quest’importante figura prima del Mondiale per Club. L’identikit della figura voluta dai bianconeri è chiara: dirigenti che hanno conoscenza approfondita del mercato internazionale e che amano lavorare lontano dai riflettori. Sono quattro i candidati principali: Massara che potrebbe fare coppia con Chiellini, Salihamidzic oppure il ritorno di Ribalta e Ottolini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve, arriverà e sarà scelto prima del Mondiale per Club! Svelato l’identikit della figura cercata da Comolli: ecco tutti i candidati. Ultime

In questa notizia si parla di: Juve Arriverà Sarà Scelto

Frattesi Juve: tornano le voci su un possibile passaggio in bianconero. Concorrenza folta, arriverà a Torino se… Annuncio importante - Tornano a farsi sentire le voci su un possibile approdo di Davide Frattesi alla Juventus. Il centrocampista dell'Inter potrebbe lasciare Milano, ma la concorrenza per il suo cartellino è agguerrita.

SE SCONFITTA ARRIVERA ESONERO SARÀ,SCELTO IL POSSIBILE TRAGHETTATORE