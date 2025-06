Nuovo direttore sportivo Juventus | sono tre i nomi nella lista di Comolli che ha già un preferito Tutti gli aggiornamenti

La Juventus si prepara a una svolta importante nel suo management: con Damien Comolli al lavoro, tre nomi su cui puntare per il nuovo direttore sportivo stanno emergendo nella sua lista, tra cui un favorito. Gli aggiornamenti e le trattative sono in corso, e l’attesa cresce per conoscere chi guiderà il reparto sportivo della Vecchia Signora. Scopriamo insieme le ultime novità e le possibili scelte che potrebbero cambiare il volto della squadra.

e le possibili novità. Il nuovo direttore generale della Juventus Damien Comolli in questi giorni è già al lavoro per cercare di dotare la Vecchia Signora quanto prima di un nuovo direttore sportivo. Sono tre secondo Tuttosport i nomi in lista. A partire da Frederic Massara, passando per Hasan Salihamidzic e Diego Lopez. Secondo quanto riportato dal quotidiano l'ex Milan al momento è in cima alla lista delle preferenze, ma non tramontano le altre due piste citate.