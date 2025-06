Nuovo asfalto a Perugia i lavori lungo le strade

Perugia si prepara a riscoprire strade più sicure e scorrevoli grazie ai nuovi lavori di asfaltatura, che interesseranno diverse zone della città. L’assessore ai lavori pubblici, Francesco Zuccherini, aggiorna sulla programmazione dei cantieri e sui miglioramenti in corso. Un passo importante per rendere le arterie urbane più efficienti e confortevoli: scopriamo insieme i dettagli e le novità in arrivo.

Nuovo asfalto a Perugia. L'assessore ai lavori pubblici, Francesco Zuccherini, stila il punto della situazione sui prossimi cantieri in città. "Dalla sera del 5 giugno si riasfalta a Ponte Felcino il tratto di via Val di Rocco fino all'intersezione con strada Canneto Sant'Angelo - spiega.

