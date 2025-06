Nuovo allenatore l’Inter vira su Chivu dopo il ‘no’ del Como per Fabregas

L’Inter si concentra ora su Cristian Chivu come nuovo allenatore, dopo il rifiuto del Como per Fabregas. La dirigenza nerazzurra cerca un leader esperto per guidare la squadra nell’era post-Inzaghi, e il tecnico del Parma sembra essere la scelta preferita. Con la sua recente salvezza con i emiliani e l’interesse condiviso di un futuro ambizioso, tutto sembra pronto per un nuovo capitolo nerazzurro. La decisione definitiva è ormai vicina.

Milano, 5 giugno 2025 – L'Inter va dritta su Cristian Chivu. Incassato un netto "no" dal Como per Cesc Fabregas, la dirigenza nerazzurra ha scelto l'allenatore del Parma per guidare la squadra nell'era post-Inzaghi. Il tecnico ha appena guidato gli emiliani alla salvezza e in questi giorni stava discutendo col club riguardo alla permanenza nella prossima stagione, ma la firma è rimasta in sospeso negli ultimi giorni proprio in attesa degli sviluppi in casa Inter. Chivu è un nome molto ben noto ai tifosi nerazzurri. Ha fatto parte della squadra che (Coppa Italia, Scudetto, Champions League) nel 2010 e ha alle spalle una carriera da allenatore nelle giovanili nerazzurre, fino alla Primavera, prima dell'occasione a Parma al posto dell'esonerato Pecchia.

ORE CALDISSIME IN CASA #INTER I nerazzurri sono alla ricerca del nuovo allenatore e, considerando la posizione del Como, Vieira rimane la prima alternativa a #Fabregas. Al club di Viale della Liberazione piace molto anche Chivu. Oggi è previsto l’inco Partecipa alla discussione

Allenatore #Inter? Cesc #Fabregas il preferito, da vedere se apprezzerà il progetto ed il #Como lo lascerà partire, più defilati #Vieira e #DeZerbi, #Chivu due/tre gradini sotto. Partecipa alla discussione

