Nuovo allenatore Inter Ausilio in missione per Fabregas | retroscena dopo il viaggio a Londra filtra…

L'Inter si mobilita alla ricerca di un nuovo volto per guidare la squadra, e il nome di Fabregas si fa sempre più concreto. Dopo il viaggio a Londra di Ausilio, i tifosi nerazzurri sono in trepidante attesa di scoprire se il centrocampista spagnolo arriverà davvero in nerazzurro. La Gazzetta dello Sport svela retroscena esclusivi sulla missione dell'ad nerazzurro, che potrebbe segnare una svolta importante per il futuro della Beneamata. Rimanete sintonizzati, perché le novità sono alle porte.

Nuovo allenatore Inter, Ausilio in missione per portare Fabregas in nerazzurro e spunta il retroscena dopo il viaggio di ieri a Londra. Chi sarà il nuovo allenatore Inter? Se lo domandano i tifosi nerazzurri in toto. Bene, una possibile prima risposta l’ha fornita La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola. Ecco che il noto quotidiano ha svelato alcuni retroscena sulla missione di Ausilio per l’attuale mister del Como Fabregas. Un breve passaggio dalla Rosea: NUOVO ALLENATORE INTER – «Il d.s. Ausilio, presente a Londra ufficialmente per questioni legate al mercato, ha comunque avuto un primo contatto del tutto informale in serata in cui ha raccolto altri segnali positivi. 🔗 Leggi su Internews24.com