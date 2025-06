Nuove strutture e non solo | così i Thunder hanno cambiato Oklahoma City

L’arrivo dei Thunder ha rivoluzionato l’area metropolitana di Oklahoma City, portando innovazioni strutturali, cambiamenti economici e un nuovo impulso turistico. La loro presenza ha trasformato la città, attirando attenzione e opportunità. Interviste esclusive a figure chiave come il sindaco David Holt, l’allenatore Mark Daigneault e il presidente della Camera di Commercio Christy Gillenwater svelano come questa evoluzione abbia scritto un nuovo capitolo nella storia della città.

