Nuove realtà cooperative e giovani talenti emergono con forza nel panorama italiano, portando innovazione e spirito solidaristico. Il progetto scolastico ‘World Technology’, ideato dagli studenti della classe 3°C dell’istituto Paolini-Cassiano di Imola, ne è un esempio brillante, ricevendo un riconoscimento tra le migliori start-up scolastiche dell’Emilia-Romagna. Un traguardo che dimostra come creatività e responsabilità sociale possano aprire le porte a un futuro ricco di opportunità e successi.

Idee innovative, spirito cooperativo e un forte senso di responsabilità sociale: sono questi gli ingredienti che hanno portato al successo il progetto scolastico ‘World Technology’, realizzato dalla classe 3°C dell’istituto Paolini-Cassiano. Gli studenti imolesi si sono distinti all’interno del progetto regionale ‘Scoop – Cooperando si impara’, conquistando una menzione speciale tra le migliori start-up scolastiche dell’ Emilia-Romagna. L’iniziativa, promossa da Confcooperative Emilia-Romagna con il sostegno della Regione, della Federazione delle Bcc dell’Emilia-Romagna, e con il supporto delle cooperative Len e LibrAzione, ha coinvolto oltre 500 studenti, suddivisi in 26 classi di 15 scuole superiori della regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuove realtà cooperative. Trionfa il Paolini-Cassiano : "Premio ai giovani creativi"

