Nuove piantumazioni in memoria delle vittime in Palestina | l' iniziativa del Movimento 5 Stelle

Il Movimento 5 Stelle rinnova il suo impegno per il rispetto e la memoria, portando avanti il progetto “Alberi per il Futuro” a Pescara. Le nuove piantumazioni, dedicate alle vittime in Palestina, rappresentano un gesto simbolico di speranza e solidarietà. Come promesso in occasione dell’ultimo evento, l’impegno per il verde urbano non si ferma: ogni albero è un messaggio di pace e rinascita.

