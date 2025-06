Nuove aree pedonali a Lugo attivi i varchi per il controllo elettronico | da luglio via alle multe

Lugo si apre a un nuovo modo di vivere il centro storico, con l’attivazione dei varchi elettronici per il controllo degli accessi pedonali. Dal 5 maggio sono in fase di test, ma dal 6 luglio entreranno in vigore le sanzioni per chi viola le nuove regole. Una svolta importante per migliorare la qualità della vita e garantire maggiore sicurezza: preparatevi a rispettare le nuove norme e a scoprire un Lugo più ordinato e vivibile.

Dal 5 maggio a Lugo sono stati attivati varchi per il controllo elettronico degli accessi nell'area pedonale del centro storico. Attualmente i varchi sono in modalità "pre-esercizio", mentre dopo il 6 luglio verranno accertate le violazioni con i sistemi elettronici e scatteranno quindi le multe. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Nuove aree pedonali a Lugo, attivi i varchi per il controllo elettronico: da luglio via alle multe

Approfondisci con questi articoli

Nuove spiagge cani in arrivo: la mappa delle aree di sgambatura a Genova - A Genova si prospettano importanti novità per i nostri amici a quattro zampe: oltre alle 43 aree cani già esistenti, ne sono in fase di progettazione altre 20 e, soprattutto, tre nuove spiagge dedicate.

Segui queste discussioni su X

Prevenzione incendi: Calabria modello in Europa In Catalogna, la Regione testa nuove tecnologie con Spagna e Grecia per gestire emergenze in aree a rischio https://avveniredicalabria.it/prevenzione-incendi-boschivi-calabria-modello-in-europa/… # Tweet live su X

Catania, riapre al pubblico Piazza Michelangelo: nuove aree verdi https://catania.liveuniversity.it/2025/06/03/catania-riapre-piazza-michelangelo-nuovi-spazi-verdi/… Tweet live su X

Altre fonti ne stanno dando notizia

Alluvione, la distesa interminabile di rottami della discarica provvisoria di Lugo