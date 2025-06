Nuova viabilità Antella si ribella Entra nel vivo la raccolta firme

Antella si ribella: cresce la mobilitazione dei cittadini contro la nuova viabilità, con una raccolta firme che sta coinvolgendo l’intera comunità. Dopo i recenti lavori nel cuore della frazione e lungo l’Isone, il gruppo di residenti chiede un ripensamento delle scelte adottate, proponendo interventi concreti come la messa in sicurezza del ponte di Pulicciano e il ripristino delle condizioni di transitabilità. È ora di far sentire la nostra voce, perché…

di Manuela Plastina Va avanti la raccolta firme organizzata da un gruppo di cittadini di Antella per chiedere all’amministrazione un ripensamento della nuova viabilità dopo i lavori nel cuore della frazione e lungo l’Isone. Propongono un intervento di messa in sicurezza del ponte sul torrente in via di Pulicciano perché torni ad essere transitabile da bus e camion, l’eliminazione del relativo doppio senso su via Togliatti, il ripristino del capolinea dell’autobus vicino alla piazza e ai servizi. I banchini di raccolta firme (sostenuti dall’associazione "Per una cittadinanza attiva") sono stamani al mercato e sabato sera in piazza Peruzzi, oltre che nel negozio L’Orto in Piazza e all’azienda agricola Perini per tutta la settimana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova viabilità, Antella si ribella. Entra nel vivo la raccolta firme

