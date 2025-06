Nuova statua in piazza Municipio | cos' è quanto costa e fino a quando resterà |VIDEO

A Napoli, in piazza Municipio, sorge una nuova affascinante scultura: Silent Hortense di Jaume Plensa. Questa imponente opera, alta nove metri, raffigura una donna che invita al silenzio con un gesto eloquente. Dopo le celebri Venere degli Stracci e Pulcinella di Pesce, l’arte contemporanea si fa protagonista nel cuore della città. Ma quanto costa e fino a quando resterà visibile? Scopriamolo insieme nel video che segue.

Dopo la Venere degli stracci di Pistoletto e il Pulcinella di Gaetano Pesce, a Napoli, in piazza Municipio, arriva l'opera Silent Hortense di Jaume Plensa. Si tratta della raffigurazione di una donna che porta le mani alla bocca per invitare al silenzio. Una scultura imponente, alta nove metri. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Nuova statua in piazza Municipio: cos'è, quanto costa e fino a quando resterà |VIDEO

In questa notizia si parla di: Municipio Piazza Statua Costa

Ufficio trasformato in affittacamere in piazza Municipio: sequestrato dalla Polizia Municipale - Un ufficio in piazza Municipio, sottratto alla sua funzione originale, era stato trasformato in un affittacamere senza autorizzazione.

Nuova statua in piazza Municipio: cos'è, quanto costa e fino a quando resterà |VIDEO - È la Silent Hortense di Jaume Plensa e ritrae il volto di una donna che si porta le mani alla bocca per non parlare ... Segnala napolitoday.it

Napoli, "Silent Hortense" in piazza Municipio: nuova installazione dopo Venere e Pulcinella - E la nuova grande scultura resterà nella piazza principale di Napoli tutta l'estate, fino al 19 agosto, rappresentando la prima opera che accoglie i turisti sbarcati dalle grandi navi da crociera sul ... napoli.repubblica.it scrive

“Silent Hortense” a piazza Municipio: divide l’opera che raffigura il silenzio - La statua è alta nove metri, l’autore è il catalano Jaume Plensa. Oggi la presentazione. Pareri contrastanti tra chi la guarda: “Bella, piace, ... Scrive napoli.repubblica.it

UNA GIOSTRA SI STACCA A ROMA!