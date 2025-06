Nuova giunta Gengaro | I nodi restano tutti resa dei conti in Aula

La nuova giunta Gengaro ha suscitato molte aspettative, ma i nodi irrisolti restano sul tavolo. Con tre nuovi assessori, tra cui due già impegnati a Monteforte, si apre una fase cruciale per il futuro politico del sindaco Nargi. Mentre l’ex candidato Antonio Gengaro promette battaglia in Consiglio, il tempo sarà il giudice supremo: se le tensioni sul bilancio continueranno, potrebbe essere arrivato il momento di fare una scelta definitiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto “Tre nuovi assessori di cui due precedentemente occupati al Comune di Monteforte, non credo facciano risolvere tutti i problemi del sindaco Nargi”. Così l’ex candidato sindaco Antonio Gengaro commenta i nuovi innesti nella giunta Nargi: “ Ve dremo in Consiglio comunale come andranno le cose. C ’è lo scoglio del bilancio consuntivo, lì si vedrà se c’è ancora una maggioranza, altrimenti dovrà gettare la spugna. Se ci sarà il voto contrario della sua maggioranza si avvierà la procedura di scioglimento. Se ne fregano dei problemi della città, sono solo questioni di potere e un commissario prefettizio potrà amministrare meglio della sindaca”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Nuova giunta, Gengaro: “I nodi restano tutti, resa dei conti in Aula”

In questa notizia si parla di: Gengaro Tutti Giunta Nodi

Rinnovabili: l'opposizione attacca,ddl Giunta non scioglie nodi - (ANSA) - CAGLIARI, 26 GIU - I partiti di opposizione in consiglio regionale si preparano a dare battaglia in Aula sul disegno di legge della giunta che ... serve metterci tutti un po' di fosforo ... Scrive msn.com

Il partito e la giunta, i nodi del Pdl sardo - ma anche la giunta: questi i nodi che l'operazione Comincioli deve sciogliere. Il senatore-supervisore, nel corso delle consultazioni con tutti i big del Pdl isolano, ha capito che non si può ... Segnala unionesarda.it

Cagliari, tutti i nodi dell'urbanisticaAncora pochi i traguardi dalla Giunta - sono ancora pochi gli obiettivi raggiunti dalla Giunta di Cagliari. Alcuni progetti, come quello del recupero degli edifici storici di proprietà del Comune o l'incremento dei contributi per gli ... Riporta unionesarda.it

A TEMPO REALE TUTTI I NODI DELLA CULTURA