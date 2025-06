Nuova bufera giudiziaria a Lecce chiesti arresti C’è anche l’assessore Delli Noci

Lecce si sveglia sotto una nuova ombra di incertezza: la Procura ha richiesto 11 misure coercitive, coinvolgendo anche il noto assessore Delli Noci. Questa situazione apre uno scenario di forte tensione politica e sociale nella città, che si interroga sulle cause e le implicazioni di questa intricata vicenda giudiziaria. La decisione finale spetta ora alle autorità competenti, lasciando Lecce in attesa di risposte e chiarimenti fondamentali per il suo futuro.

LECCE - Una nuova bufera giudiziaria questa mattina ha scosso la città di Lecce. La Procura ha chiesto 11 misure personali coercitive, tra cui l’arresto ai domiciliari del politico leccese Alessandro Delli Noci, assessore alle Attività Produttive della Regione Puglia. A decidere sarà il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Nuova bufera giudiziaria a Lecce, chiesti arresti. C’è anche l’assessore Delli Noci

Ancona, frasi razziste in classe: nuova bufera in una scuola media - Nuova grave vicenda nella scuola media di Ancona, dove studenti hanno esposto cartelli con svastiche e frasi razziste e omofobe, rivendicandone la responsabilità.

Imperia: gestione pubblicità, quattro aziende fanno ricorso al Tar contro la gara. Consigliere Zarbano bacchetta il Comune. "Una nuova bufera si abbatte sull'Amministrazione" https://imperiapost.it/746935/imperia-gestione-pubblicita-quattro-aziende-fanno-ric

Gli #arbitri italiani e @AIA_it di nuovo nella bufera. Violento attacco dell'assistente Rocca al designatore #Rocchi accusato di alterare voti nella graduatorie Can. La sua ricostruzione al #Var di #InterRoma e...

