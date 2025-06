Nuoto di fondo medaglia d' argento ai campionati italiani per Rachele Bruni

Rachele Bruni, campionessa indiscussa del nuoto di fondo italiano, dimostra che la passione e la determinazione non invecchiano mai. Ai Campionati Italiani di Piombino, ha portato a casa un prestigioso argento nella staffetta 4x1250 mista, confermando il suo ruolo di leader nel panorama natatorio. Con alle spalle una carriera ricca di successi, Rachele si prepara a scrivere ancora capitoli emozionanti. La sua energia è un esempio di come l’amore per il nuoto possa superare ogni limite.

Prato, 5 giugno 2025 - Le primavere saranno 35, il prossimo ottobre. Ma per Rachele Bruni, il tempo sembra non passare mai, almeno a giudicare dalla medaglia d'argento conquistata nelle scorse ore nel corso dei campionati italiani di nuoto di fondo di Piombino. La nuotatrice di Comeana ha preso parte con le Fiamme Oro alla staffetta 4x1250 mista, in squadra con Antonietta Cesarano, Giuseppe Ilario e Vincenzo Caso. La trentaquattrenne è alle ultime battute di una carriera da prima della classe che l'ha vista trionfare in Europa e nel mondo, senza dimenticare l'argento olimpico di Rio 2016. Ma aveva rimarcato una volta di piĂą di essere ancora competitiva lo scorso autunno, vincendo l'ottantesima edizione del "Miglio Marino" di Sturla.

