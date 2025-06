Nuoto artistico l’Italia chiude un grande Europeo con l’oro nella routine acrobatica!

acrobativa, regalando all’Italia un risultato storico e consolidando il nostro ruolo di eccellenza nel nuoto artistico internazionale. Un traguardo che premia impegno, talento e passione degli atleti azzurri, pronti a scrivere nuove pagine di successi nel panorama mondiale.

Si è concluso nel migliore dei modi l' Europeo di nuoto artistico 2025 dell'Italia. L'ultimo giorno di gare a Funchal, in Portogallo, ha consegnato questa mattina l' argento a Filippo Pelati nel solo tecnico. L'azzurro ha conquistato il secondo posto con lo score di 232.6259, dietro solo al britannico Ranjuo Tomblin. Le soddisfazioni in casa Italia non finiscono qui perché la competizione si è chiusa con lo splendido oro nella routine acrobatica. La squadra azzurra (composta da: Giulia Vernice, Caterina Cucco, Susanna Pedotti, Valentina Bisi, Sophie Tabbiani, Marta Iacoacci, Beatrice Andina, Alessia Macchi, Giorgia Lucia Macino e Sofia Mastroianni) ha ottenuto la prima posizione con un punteggio di 208.