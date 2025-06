Nuoto artistico Filippo Pelati d’argento nei solo tecnico agli Europei 2025

La passione e l’arte del nuoto artistico hanno brillato quest’oggi a Funchal, dove Filippo Pelati ha conquistato l’argento nel solo tecnico agli Europei 2025. Un risultato che conferma il talento e la dedizione degli atleti italiani in questa disciplina affascinante. La straordinaria performance di Pelati si distingue tra le emozionanti finali della giornata, dimostrando ancora una volta come il made in Italy continui a splendere nel panorama europeo.

Ultima giornata di gare quest'oggi a Funchal (Portogallo), sede degli Europei 2025 di nuoto artistico. Nella mattinata abbiamo assistito a due finali, ovvero le routine "tecniche" del solo a livello femminile e maschile. Le soddisfazioni ci sono state per la compagine tricolore, relativamente alla gara di Filippo Pelati. L'azzurro ha conquistato l'argento con lo score di 232.6259, ottenendo 136.6759 negli elementi e 95.9500 nell'impressione artistica. Meglio di lui ha fatto solo il britannico Ranjuo Tomblin, a segno con lo score di 234.4225. Il podio è stato completato dallo spagnolo Dennis Gonzalez Boneu (213.

