Nubufragi vento e grandine | maltempo dove si scatena il caos

Mentre il Centro-Sud e le Isole godono di un’estate anticipata grazie all’anticiclone subtropicale, il Nord si svela come palco di scene tumultuose. Nubifragio, vento impetuoso e grandine sono pronti a scatenare il caos, trasformando le giornate in una vera e propria battaglia contro il maltempo. Un quadro meteorologico che evidenzia chiaramente come il clima possa sorprendere e cambiare repentinamente da regione a regione.

Mentre l' anticiclone subtropicale stende la sua cupola protettiva sulle regioni del Centro-Sud e sulle Isole maggiori, trasformando l'inizio di giugno in un anticipo di agosto con massime oltre i 30 °C, il Nord vive un film completamente differente. . Al nord del Belpaese la protagonista è l' instabilità atmosferica: nubi rapide, sprazzi di sole di breve durata, acquazzoni improvvisi e temporali fragorosi, soprattutto su Alpi e Prealpi. Il termometro, di conseguenza, resta più "educato", oscillando su valori leggermente inferiori alle medie del periodo oppure in linea con esse.

