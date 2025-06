Novità per la circolazione sulla 68 | Il by-pass è un’opera strategica

Novità importanti per la circolazione sulla statale 68: un intervento da 10 milioni di euro di Anas trasformerà questa arteria strategica. Con cantieri in partenza nei prossimi mesi e una durata prevista di quasi un anno e mezzo, si avvia un grande progetto di miglioramento. Oggi, si iniziano le operazioni propedeutiche, segnando l’avvio di un percorso che rivoluzionerà la viabilità, garantendo maggiore sicurezza e fluidità nel traffico.

Novità per la circolazione lungo la statale 68 che sarà oggetto di un corposo progetto di lavori da parte di Anas per 10 milioni di euro: cantieri che scatteranno nei prossimi mesi e che dureranno quasi un anno e mezzo. Oggi, però, si inizia con le operazioni propedeutiche ed i lavori hanno così inizio. Anas ha emesso un'ordinanza che prevede alcune misure temporanee di chiusura sulla strada statale 68, al fine di garantire la sicurezza durante l'avvio di importanti indagini geologiche. Intanto sono state confermate le chiusure al transito per veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, gli autobus del trasporto pubblico locale e veicoli turistici.