Novena in preparazione alla Pentecoste settimo giorno

Mancano solo pochi giorni alla Pentecoste, un momento di rinnovata grazia e trasformazione spirituale. In questo settimo giorno di novena, ci uniamo in fervente preghiera, chiedendo allo Spirito Santo di infondere pace, saggezza e virtù nei nostri cuori. La Pentecoste rappresenta l’atteso dono divino che rinnova la nostra fede e ci guida lungo il cammino della vita. Dona loro quella...

Nell’attesa di Pentecoste, evento spirituale così forte e significativo, uniamoci in preghiera chiedendo a Dio di donarci il Suo Spirito perchĂ© resti sempre nel nostro cuore e ci faccia crescere in virtĂą. La Pentecoste è il momento in cui lo Spirito Santo scende su Maria e gli apostoli che sono nel Cenacolo. Dona loro quella. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena in preparazione alla Pentecoste, settimo giorno

