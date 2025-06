Nove medaglie d’argento per altrettanti gruppi Dal quartiere al mondo una palestra per cronisti

Nove medaglie d’argento per altrettanti gruppi, dal quartiere al mondo, in una vera palestra di cronisti in erba. Questi giovani talenti hanno saputo distinguersi con attenzione all’attualità, originalità sorprendente, spunti creativi e…

Ecco le classi che quest’anno si sono aggiudicate il secondo posto sul podio. Anche in questa edizione, sono nove i gruppi premiati, equamente distribuiti tra scuole medie ed elementari, con una partecipazione ampia e rappresentativa di tutto il territorio lombardo. Anche per le classi seconde classificate valgono le stesse lodi già rivolte a chi ha conquistato l’oro: attenzione all’attualità, originalità sorprendente, spunti creativi e riflessioni profonde. Gli studenti si sono messi in gioco con maturità e passione, raccontando il loro mondo con sguardo lucido e critico. La gamma degli argomenti affrontati è ampia e significativa: dalle problematiche del proprio quartiere, tra degrado e rinascita urbana, fino ai progetti scolastici capaci di coinvolgere l’intera comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nove medaglie d’argento per altrettanti gruppi. Dal quartiere al mondo, una palestra per cronisti

