Notte degli Archivi si parla di digitale

Preparati a vivere una serata all’insegna della scoperta e dell’innovazione! Domani alle 18.30, nella sala "Pilati" della biblioteca "Romualdo Sassi" di Fabriano, si svolge "Participi futuri. La tecnologia a servizio delle memorie", un evento imperdibile nell’ambito della Notte degli Archivi e del Festival Archivissima. Un’occasione unica per esplorare come il digitale trasforma le nostre memorie storiche e culturali, aprendo nuove prospettive per il futuro degli archivi italiani.

Domani alle 18.30, nella sala "Pilati" della biblioteca multimediale "Romualdo Sassi" di Fabriano, si terrà l’incontro "Participi futuri. La tecnologia a servizio delle memorie", promosso dall’archivio storico comunale nell’ambito del Festival Archivissima e della "Notte degli archivi". L’iniziativa si inserisce nel programma nazionale di Archivissima 2025, il primo festival italiano dedicato alla valorizzazione degli archivi storici di enti pubblici, istituzioni e imprese. Nato nel 2018 dal format "La Notte degli archivi", il festival rappresenta un’opportunità per avvicinare il pubblico ai luoghi della memoria, promuovendo storie, eventi e patrimoni custoditi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Notte degli Archivi", si parla di digitale

