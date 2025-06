Notte Bianca a Montegrotto Terme

Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile durante la Notte Bianca a Montegrotto Terme! L'associazione culturale NSV Organizzazione Eventi APS, affiliata A.I.C.S., sarà protagonista di questa magica serata che trasformerà il centro cittadino in un palcoscenico di cultura, musica e divertimento. Vieni a scoprire le sorprese che abbiamo in serbo per te, perché questa notte speciale promette emozioni da condividere con tutta la comunità. Ti aspettiamo per rendere questa notte ancora più memorabile!

L'associazione culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato provinciale di Rovigo, sarà presente in occasione della "Notte bianca Montegrotto Terme" nella serata di sabato 5 luglio 2025, a Montegrotto Terme (PD), per le vie del centro cittadino, dalle ore 18:00 alle ore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Notte Bianca a Montegrotto Terme

