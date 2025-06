Nostalgia del grande calcio anni ‘90? Torna l’appuntamento imperdibile per tutti i tifosi

Preparati a rivivere le emozioni di un’epoca indimenticabile: il raduno 2025 di “Operazione Nostalgia” riunisce le leggendarie stelle degli anni '90 e primi 2000, pronti a incantare i tifosi di tutto il mondo. Un'occasione unica per immergersi nel cuore del calcio passato, riscoprendo momenti epici e storie indimenticabili. Continua a leggere e lasciati trasportare in un viaggio nel tempo che farà battere forte il cuore di ogni vero appassionato.

Totti, Zola, Zanetti e altre decine di leggende del passato recente della Serie A tornano a fare emozionare gli amanti del calcio nel raduno 2025 di “Operazione Nostalgia”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

