Norvegia-Italia le probabili formazioni e le scelte di Spalletti | problemi in difesa ballottaggio Kean-Retegui

Tutto è pronto per il grande confronto tra Norvegia e Italia, un match cruciale che svelerà lo stato di forma della Nazionale di Luciano Spalletti. Tra probabili formazioni e decisioni strategiche, l'attenzione è alta sui ballottaggi in attacco e sulla difesa, con Kean in vantaggio su Retegui e Ricci confermato in mediana. La sfida vale molto: vincere per mantenere vivo il sogno Mondiale 2026. Resta con noi per tutte le emozioni e gli aggiornamenti in diretta.

Tutto pronto per Norvegia-Italia che dirà a che punto sia la Nazionale di Luciano Spalletti. Obiettivo da non fallire, la qualificazione ai Mondiali 2026: nel 3-5-1-1 spazio a Ricci in mediana, in avanti Kean favorito su Retegui con Raspadori seconda punta.

Delio Rossi sulla Nazionale: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale! Sulla gara contro la Norvegia dico…» - Delio Rossi interviene sulla Nazionale italiana, sottolineando un dato allarmante: «Ci sono bambini che non hanno mai visto l’Italia giocare un Mondiale!» In un'intervista esclusiva con InterNews24, l'allenatore ha condiviso le sue opinioni sulla recente gara contro la Norvegia, riflettendo sul futuro del calcio azzurro e sulle aspettative dei giovani tifosi.

Norvegia Italia, prima gara di qualificazione ai Mondiali per gli Azzurri: orario e dove vederla https://cagliarinews24.com/norvegia-italia-orario-programma-mondiali/… #Cagliari Tweet live su X

#Norvegia-#Italia, #Spalletti alla prova del Nord: rimotivare gli interisti delusi e arginare la furia #Haaland per una partita cruciale per la qualificazione #Mondiale Tweet live su X

Norvegia vs Italia – Qualificazioni Mondiali 2026: Scontro Cruciale nel Gruppo I