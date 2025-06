Norvegia-Italia la probabile formazione | ecco le scelte di Spalletti

L'Italia è pronta a sfidare la Norvegia di Haaland in un match cruciale per le qualificazioni al Mondiale 2026. Con Spalletti che opta per un affidabile 3-4-3, i tifosi sognano grandi prestazioni, tra Raspadori, Tonali e Retegui, scelto invece di Kean. Una sfida che promette emozioni e spettacolo: ecco le probabili formazioni e le scelte strategiche degli Azzurri.

Gli Azzurri tornano in campo per le qualificazioni al Mondiale del 2026. L'Italia affronterà la Norvegia di Haaland. Spalletti si affida al 3-4-3 con Raspadori e Tonali dietro Retegui preferito a Kean. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norvegia-Italia, la probabile formazione: ecco le scelte di Spalletti

