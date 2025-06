Norvegia-Italia la Nazionale di Spalletti in campo per le qualificazioni Mondiali anche contro la Moldavia | quando in tv

Dopo il trionfo del campionato di Serie A, l'Italia di Spalletti si prepara a scendere in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026, affrontando la Norvegia e la Moldavia. Quando e dove poter seguire queste emozionanti sfide in diretta tv? Scopriamolo insieme, per non perdere neanche un'azione degli azzurri e conoscere i prossimi incontri che ci porteranno verso il grande sogno mondiale.

Dopo la fine del campionato di Serie A, scende in campo l’ Italia contro la Norvegia nella prima gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Vediamo insieme quando e dove vedere, in chiaro, la partita e quali sono i prossimi match degli azzurri. Qualificazioni Mondiali 2026: Norvegia-Italia, quando in tv. Doppio impegno per l’Italia che vuole qualificarsi ai prossimi Mondiali 2026 che si svolgeranno in tre paesi: Canada, Messico e Stati Uniti. La formazione guidata da Luciano Spalletti dovrà vedersela prima con la Norvegia e poi con la Moldavia. La prima partita è in programma per venerdì 6 giugno 2025 alle ore 20. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Norvegia-Italia, la Nazionale di Spalletti in campo per le qualificazioni Mondiali anche contro la Moldavia: quando in tv

