Norvegia-Italia il primo passo verso il Mondiale in mezzo agli incubi

In un clima di incertezze e ricognizioni, l’Italia si prepara a affrontare il primo importante passo verso il mondiale in Norvegia, tra sfide e incubi. Con Moise Kean fuori causa e la difesa sguarnita, il ct Luciano Spalletti ha richiamato Daniele Rugani, un ex abituato alle sfide difficili. Toccherà a lui cercare di mettere ordine, rinvigorire la squadra e tracciare la strada verso la qualificazione, dimostrando che anche nei momenti più complicati, la speranza non muore mai.

L'ultimo a smontare dall'aereo in partenza per Oslo è stato Moise Kean: infortunato e restituito alla Fiorentina prima delle meritate vacanze. In precedenza la moria aveva colpito soprattutto il reparto difensivo, tanto da costringere il ct Luciano Spalletti a richiamare a Coverciano niente meno che Daniele Rugani: un esiliato dalla Juventus di Motta ad Amsterdam, ultima convocazione in azzurro nel novembre 2018. Dovrà essere lui a cercare di contenere l'esuberanza cinica di Erving Haaland, il centravanti della Norvegia e del Manchester City che popola di incubi la notte di tutti in Federcalcio e nello staff tecnico di Spalletti.

